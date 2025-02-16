İzmir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Kaçak Eşler Çatıda Yakalandı

İzmir'de hırsızlık suçundan aranan firari çift, saklandıkları çatıda yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:31
İzmir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Kaçak Eşler Çatıda Yakalandı

İzmir'de dikkat çeken bir olayda, hırsızlık suçundan 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile eşi, aynı suçtan 16 yıl 7 ay ceza almış bir şekilde, saklandıkları çatıda yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan çiftin yakalanmasına yönelik hummalı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Buca ilçesindeki saklandıkları adres tespit edildi.

Baskın düzenleyen ekipler, aranan Y.N. ve eşi R.N.'nin çatıda gizlendiğini fark etti. Ekipler geldiğini anlayan çift, çatıya kaçsa da, gözaltına alındı.

Ayrıca, hırsızlık suçundan 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka firari, K.A. da sık sık adres değiştirerek gizlendiği evde yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, ardından gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine gönderildi.

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