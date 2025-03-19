İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde üç iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Olayın detaylarına ve güvenlik kameralarına yansıyana bakalım.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:57
İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İzmir'de 3 İş Yerine Hırsızlık Olayı

İzmir'in Bornova ilçesinde, aynı gece içerisinde üç iş yerinden hırsızlık yapan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart gecesi gerçekleşen olayların aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonda, A.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlının ikametinde gerçekleştirilen aramada, çalıntı eşyalar bulundu ve bunlar sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyet işlemleri tamamlanan A.E., daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemece çıkarılan hakimlik kararıyla tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bisikletle iş yerlerine gelen zanlının yazar kasalarda bulunan paraları ve televizyonları çaldığı anlar yer alıyor.

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