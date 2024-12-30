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İzmir'de Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde 7 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:44
İzmir'de Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

İzmir'de 7 Ayrı İş Yerinden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, hırsızlık yaptığı öne sürülen bir şüpheli, gözaltına alındı ve tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Alsancak'ta meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının failini bulmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Polis, iş yerlerindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri titizlikle inceledi ve şüpheli A.E.'nin kimliğini tespit etti. Ekipler, gerçekleştirilen operasyonla şüpheliyi Konak ilçesinde yakaladı.

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Güvenlik kameralarındaki kayıtlarda, zanlının iş yerlerinin kapılarını zorlayarak içeri girdiği ve taşınabilir eşyaları alarak gittiği açıkça görülüyor. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheli A.E. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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