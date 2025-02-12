İzmir'de "Hücre-11" Operasyonu: 23 Tefeci ve Dolandırıcı Yakalandı

İzmir'de Dolandırıcılara Darbe Üstüne Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de tefecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen "Hücre-11" operasyonu kapsamında 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakalanan şüphelilerin mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları bilgisini verdi. Şüphelilerin, icra takibi başlatarak mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği ve yüksek faizlerle verdikleri paraları tahsil etmek için baskı ve tehdit uyguladığı belirtildi.

Haksız Kazanç ve Ele Geçirilen Malzemeler

İlk belirlemelere göre, zanlıların mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyon sırasında, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not defterleri ele geçirildi.

Kararlılıkla Sürecek

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütleri gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarımız devam edecek"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve polise teşekkür etti.