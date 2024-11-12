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İzmir'de İki Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki Atatürk büstüne yapılan saldırının ardından gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 23:19
İzmir'de İki Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

İzmir Kiraz'da Atatürk Büstlerine Saldırı!

İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 Kasım tarihinde, Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan iki Atatürk büstüne gerçekleştirilen saldırı sonucu gözaltına alınan Durmuş K. (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın Detayları

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk büstlerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili olarak başlattıkları soruşturma kapsamında Durmuş K.'yi gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklama kararıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, toplumda infial yaratan bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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