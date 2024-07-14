İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişiye gözaltı kararı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik olay, iki kişinin sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu üzücü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sorumlulukları tespit edilen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.



Olay, İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Yoğun sağanak yağıştan korunmaya çalışan iki kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bu olay, bölgede büyük üzüntü ve tepki yarattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.



SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, bilirkişi ön raporuna dayanarak olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Bu kişiler arasında, elektrik altyapısının bakımı ve kontrolünden sorumlu kişiler ile ilgili kamu ve özel sektör çalışanları da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, elektrik altyapısının bakım ve kontrolünün yeterince yapılmadığı, ihmal ve kusur bulunduğu yönünde tespitler yapıldı. Bu durum, olayın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunan kişilerin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini gösteriyor. Gözaltına alınan 29 kişinin ifadeleri alınacak ve adli süreç titizlikle yürütülecek.



Soruşturma sürecinde bilirkişi raporları büyük önem taşıyor. Olayın meydana geldiği yerin incelenmesi, elektrik altyapısının durumu, bakım ve kontrol süreçleri gibi konular detaylı olarak inceleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini ve adaletin tecelli edeceğini belirtti. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesinin ardından, adli süreç ilerleyecek ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması sağlanacak. Ayrıca, benzer olayların yaşanmaması için elektrik altyapısının bakımı ve kontrolü konusunda gerekli önlemler alınacak.