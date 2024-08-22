İzmir'de İş Bırakan Çalışanlar En Büyük Sorunları Çöplerin Yığılması

İzmir'de Çöp Krizi: İş Bırakan Çalışanlar Sokakları Kirletiyor

İzmir'de, İzenerji adlı belediye iştirakinde çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması sonucunda, şehir merkezinde çöp yığınları oluştu.

İş Bırakma Kararı ve Sonuçları

Genel İş İzmir 2 No'lu Şube üyeleri, DİSK sendikasına bağlı olarak faaliyet gösteren 90 işçi, ek ücreti gerektiren vasıf ödemelerinin yapılmaması nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Kent merkezinde, özellikle Konak ilçesi'nin Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgelerinde, çöp toplanmadığı için kirlilik ciddi boyutlara ulaştı.

Sendika Başkanı Açıklama Yaptı

Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptığı açıklamada, "90 çalışanın vasıf haklarının verilmesi için yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık, bu nedenle iş bırakma kararı aldık" dedi. Gül, devamında şunları ifade etti:

"Tek talebimiz, arkadaşlarımızın vasıflarının tesis edilmesi. Şoförlük yapıyor ama ünvanları verilmiyor. Araç arkası görev yapıyorlar ama karşılıkları ödenmiyor. Çalışanlar, yaptıkları işin karşılığını alamadıkları için görevlerini bırakma kararı aldılar. Bugün çöplerin toplanması için formüller önerdiler ama arkadaşlarımız buna tepki gösterdiler. Çöplerin toplanmasına engel oldular. Gerilim çıkmaması için zabıta geri çekildi. Anlaşma sağlanmadığı sürece eylem devam edecek."

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu.