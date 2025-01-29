İzmir'de Isıtma Kazanı Patladı: 1 Ölü, 10 Yaralı

İzmir’de İnşaatta Isıtma Kazanı Patladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Örnekkent Mahallesi'nde yer alan bir inşaatta meydana gelen ısıtma kazanı patlaması, facia ile sonuçlandı. Patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, inşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlama sesi kısa sürede bölgeyi sararken, ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

Olayda yaralanan işçiler, sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha ağır yaralanan bazı işçiler ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Maalesef, hastaneye götürülen işçilerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Sonuç ve İlgili Kurumlar

Olayın ardından gerekli incelemelerin başlatıldığı ve patlamanın nedeninin araştırılmakta olduğu öğrenildi. İzmir'deki bu üzücü olay, iş güvenliği konusundaki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.