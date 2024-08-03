İzmir'de İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir'de Tepen Yürüyüşle Gazze'ye Destek

İzmir, İsmail Heniyye ve Gazze için bir araya geldi. İran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Gazze'ye yönelik saldırılar, yürüyüşle protesto edildi.

Açılış Konuşması ve Duygular

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, akşam namazı sonrasında Basmane Garı'nda toplandı. Türk ve Filistin bayrakları açan kalabalık, ellerinde pankartlarla Konak Meydanı'na yürüdü.

Gökhan Temur’un Açıklamaları

Platformun dönem başkanı Gökhan Temur, burada yaptığı konuşmada, İsmail Heniyye ve Gazze için başsağlığı diledi. Temur, şunları söyledi:

"Yüreği insanlık adına Gazze ile çarpan, insaf ve vicdan sahipleri bugün burada şehit İsmail Heniyye'nin son çağrısını, vasiyetini yerine getirmek için toplandık. Siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmalıyız."

Heniyye’nin Mirası ve Duası

Temur, Heniyye’nin Gazze davasına olan adanmışlığını vurgulayarak,

"İsmail Heniyye, çocuklarını şehit veren korkusuz bir mücahit ve mazlumların lideriydi. Geride bıraktığı değerler bizim için hep ışık olacaktır."

dedi. Konuşmaların ardından grup, Filistin halkı için dua etti.

Gazze'deki soykırım ve yoksulluklara rağmen süregelen direnişin önemini vurgulayarak, Temur, katılımcılara Gazze'nin aziz direnişini unutmayacaklarını hatırlattı.

İzmir'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

İzmir'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

İzmir'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

İzmir'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.