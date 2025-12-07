İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu

İzmir'de İyilik Var 10. yaşında: Alsancak'tan vapurlara dayanışma

İzmir, Dünya Gönüllüler Günü'nde iyilikle kenetlendi. Yaşar Üniversitesi öncülüğünde 10. yaşını kutlayan 'İzmir’de İyilik Var' hareketi, Alsancak'ta kurulan etkinlik alanından vapurlara taşan programlarla yüzlerce gönüllüyü bir araya getirdi.

Etkinlikten öne çıkanlar

Minik öğrencilerden üniversitelilere, 7'den 70'e herkesin katıldığı günde kente yayılan dayanışma mesajları dikkat çekti. 2016'da "Kampüste İyilik Var" sloganıyla başlayan inisiyatif, zaman içinde "İzmir’de İyilik Var" sosyal sorumluluk kampanyasına dönüştü ve her yıl genişleyen etkinliklerle sürdürüldü.

Bu yıl etkinlik, "2026’ya Doğru Sürdürülebilir Gönüllülük" temasıyla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun katkısıyla Alsancak Vapur İskelesi'nde toplanan gönüllüler konserler, atölyeler ve söyleşilerle hem eğlendi hem farkındalık kazandı.

Katılımcılar ve program

Etkinlikte yer alan isimler arasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Temsilcisi Fatoş Dayıoğlu ve İzmir’de İyilik Var Organizasyon Komitesi Temsilcisi Zeliha Silleli Ünal yer aldı.

Alsancak Vapur İskelesi önündeki sahnede zumba dans atölyesi, Barış Çocuk Orkestrası konseri ve Badem Gençlik ve Spor Kulübü halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Alanda kurulan armağan masası, kitap takas noktası, tohum standı, maske boyama ve çocuk oyun alanları yoğun ilgi gördü.

Etkinlik logosunu gönüllü olarak tasarlayan öğrenciler Nehir Atan, Belinay Aldundal ve Nisanur Acar, tasarımlarının "İyilik yapan iyilik bulur" felsefesini taşıdığını belirtti.

İyilik karada başladı, denizde devam etti

Etkinlik Alsancak - Bostanlı vapur seferlerine de taşındı. Vapur yolculuğunda yürüme engelli Mehmet Rıza Mutkilioğlu "Sakata Gelme" adlı komedi gösterisiyle yolcuları güldürdü. Gökhan Güneri ise kistik fibrozis hastası oğlunun sesi olmak için paylaştığı hikayeyle dinleyicilere ilham verdi.

Ayrıca vapurda TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) gönüllüleri yolcuların ekolojik ayak izi ölçümlerini yaptı ve en düşük iz sonucu elde eden yolcuya hediye verdi.

"İyiliği eyleme dönüştürüyoruz"

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim kurumu olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk merkezleri olduğunu vurgulayarak: "Bugün burada iyiliği ve gönüllülüğü kutlamak ve bunu eyleme dönüştürmek için bulunuyoruz. İzmir, tarih boyunca dayanışma kültürü güçlü bir şehir olmuştur. Bu etkinlik, İzmir’de dayanışma kültürünün güçlenmesine vesile olacaktır" dedi.

Projenin mimarı Yaşar Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ise etkinliğin gelişimini şöyle özetledi: "'Kampüste İyilik Var' adıyla başlayan küçük bir hareket, bugün İzmir’in geleneksel etkinliklerinden biri haline geldi. Bir şehirde gönüllülük varsa dayanışma vardır."

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE 10. YAŞINI KUTLAYAN ‘İZMİR'DE İYİLİK VAR' HAREKETİ, ALSANCAK'TAN VAPURLARA TAŞAN ETKİNLİKLERLE YÜZLERCE GÖNÜLLÜYÜ BULUŞTURDU.