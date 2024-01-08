İzmir'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon TL değerindeki sigara ele geçirildi

Tire'de, yasa dışı sigara üretimi yapan bir fabrikaya baskın yapıldı. Operasyonda, 52 milyon TL değerindeki sigara malzemeleri ve makinaları yakalandı.

İzmir'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon TL değerindeki sigara ele geçirildi
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Tire'deki TOKİ Mahallesi'nde, yasa dışı bir sigara fabrikası olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikayı teknik çalışmaların ardından tespit etti. Jandarma, fabrikaya operasyon düzenleyerek, kaçak sigara üretimi ve satışı yapanları yakaladı.

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OPERASYONDA 9 BİN PAKET SİGARAYA EL KONULDU

Baskında, günde 9 bin adet sigara yapabilen bir makine de yakalandı. Ayrıca operasyonda; 1,3 ton kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet sahte bandrollü kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, diğer malzemeler ve makinelere de el koyuldu.

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İZMİR'DE 52 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Baskında, yaklaşık 52 milyon TL değerindeki sigara ürünleri ve malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, kaçak sigara üretimi ve ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı. Kaçak sigara fabrikasından çıkan sigaraların hemen satıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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