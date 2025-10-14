İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: Karşıyaka'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilen malzeme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi ve olayla ilgili bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Takibe alınan 35 DB 2733 plakalı araç ilçede durduruldu ve yapılan aramalarda söz konusu miktarda etil alkol bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

