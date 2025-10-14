İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: Karşıyaka'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir Karşıyaka'da düzenlenen operasyonda, 35 DB 2733 plakalı araçta 1 ton etil alkol ele geçirildi; bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 19:53
Operasyon ve ele geçirilen malzeme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi ve olayla ilgili bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Takibe alınan 35 DB 2733 plakalı araç ilçede durduruldu ve yapılan aramalarda söz konusu miktarda etil alkol bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

