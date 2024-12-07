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İzmir'de Kadın Arkadaşının Cesediyle Polis Merkezine Giden Kişi Tutuklandı

İzmir Konak'ta kadın arkadaşının cesediyle polis merkezine giden E.B. tutuklandı. Olayda kıskançlık ve silah tartışması ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:54
İzmir'de Kadın Arkadaşının Cesediyle Polis Merkezine Giden Kişi Tutuklandı

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, 35 yaşındaki E.B., 6 yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki Eda Kuş'un cesediyle Gültepe Polis Merkezi'ne gitti. E.B., arkadaşının tabancanın kazara ateş alması sonucu öldüğünü iddia etti.

Polis Ekiplerinin İncelemesi

Olay yerine giden polis ekipleri, yaşamını yitiren Eda Kuş'un silahla vurulduğunu belirledi. Yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca bulundu. Kuş'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şok Edici İfade

E.B'nin ifadesine göre, gece saatlerinde kıskançlık dolayısıyla otomobilde tartışma çıktı; ardından boğuşma sırasında yanındaki tabanca kazara ateş aldı. Emniyet işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen E.B., tutuklandı.

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