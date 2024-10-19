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İzmir'de Kadın Cinayeti: Arkadaş Şüpheli Olarak Tutuklandı

Buca'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli, tutuklandı. Olayın detayları merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:35
İzmir'de Kadın Cinayeti: Arkadaş Şüpheli Olarak Tutuklandı

İzmir'de Kadın Cinayeti Şüphesi

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli kadın, tutuklandı. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay, 11 Ekim tarihinde gerçekleşti. 28 yaşındaki Fidan Çakır, evinde boyun bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Polis Çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan Çakır’ın arkadaşının olaya karıştığını tespit etti. Şüpheli D.E. (31) ile Çakır'ın evde alkol alırken kavga ettikleri ve D.E.'nin kendini korumak amacıyla bıçağı kullandığını belirttiği öğrenildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından Muğla'ya kaçan D.E., İstanbul'da bulunduğu otel odasında yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Korsan Taksiciye Ceza

D.E.'nin Muğla’ya korsan taksiyle kaçtığı tespit edildikten sonra, bu kişi hakkında 64 bin lira idari para cezası uygulandı ve aracı trafikten men edildi.

Olayın Keşfi

Fidan Çakır'dan uzun süre haber alamayan yakınları bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Çakır'ın vücudunda kesi izleri olduğuna dair bulgularla karşılaştı ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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