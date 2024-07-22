İzmir'de Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Kadın Cinayeti Olayı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki şüpheli, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde gözaltında bulunan İ.Z.'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Mahkeme, İ.Z. hakkında tutuklama kararı verdi. Şüpheli, ifadesinde imam nikahlı eşi Sidar Şimşek ile aralarında süregelen geçimsizlik sorunları olduğunu belirtip, çıkan tartışma sonucunda olayın meydana geldiğini açıkladı.

Olayın Gelişimi

Olay, dün akşam saatlerinde Refik Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Ekipler, kucağında çocukla sokakta koşan bir kişiyi durdurdu ve bu kişinin birlikte yaşadığı kadını bıçakladığını ifade ettiği öğrenildi.

Polis, olay yerinde yaralı kadını buldu ve acil olarak İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Also, çiftin 7 aylık bir bebekleri olduğu bilgisine ulaşıldı.