İzmir'de Kadın Şoföre Saldırı: Minibüs Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'de Kadın Şoföre Saldırı

İzmir'de bir minibüs şoförü, ESHOT otobüsü kullanan kadın şoförü darbetti. Olay, ESHOT otobüsünün Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında faaliyet gösterdiği sırada meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Esra Ş. isimli kadın sürücünün kullandığı 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü, aynı güzergâhta ilerleyen 35 M 9234 plakalı minibüs kesti. Minibüsten inen C.G., otobüsün yanına yaklaşarak, camdan Esra Ş. ile tartışmaya başladı ve ardından yumruk attı.

Yasal Süreç

Yaşanan bu olayın ardından, Esra Ş.'nin şikayeti üzerine güvenlik güçleri hemen harekete geçerek minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından C.G., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, ESHOT otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş olup, görüntülerde C.G.'nin Esra Ş. ile tartışırken yumruk attığı anlar net bir şekilde görülmektedir.

İzmir'de belediye otobüsünün kadın sürücüsünün önünü kesip, darbeden 35 M 9234 plakalı minibüsün şoförü tutuklandı.