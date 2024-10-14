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İzmir'de Kadın, Uyuşturucuyu Peruğunda Saklayarak Yakalandı

İzmir'de bir kadın, peruğuna gizlediği sentetik uyuşturucu ile yakalandı; 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:46
İzmir'de Kadın, Uyuşturucuyu Peruğunda Saklayarak Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, peruğuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu maddelerinin ele geçirilmesi sonucu iki kişi tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adreste uzun namlulu silah bulunduğuna dair ihbar aldı. Ekipler, olayla ilgili olarak hemen çalışma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Polis ekipleri, hedef adresin çevresinde fiziki takip yaparak, apartmandan çıkış yapan şüphelileri durdurdu. Oktay M'nin üzerinde 2,23 gram sentetik uyuşturucu bulunurken, Aslı T'nin peruğunun içinde 0,88 gram sentetik uyuşturucu gizlenmiş halde ele geçirildi.

Gözaltı ve Aramalar

Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu maddelerini Önder Ç.'den aldıklarını ifade etti. Adrese yapılan baskında, Önder Ç., Sebile K., Şahin K. ve Hasan K. gözaltına alındı. Eve yapılan aramalarda toplamda 21,54 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirildi.

Adli Süreç

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde Aslı T.'nin uyuşturucu maddesini peruğundan çıkartırkenki anları dikkat çekti. Ayrıca, Hasan K.'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Tüm şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden dört tanesi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Önder Ç. ve Hasan K. tutuklandı.

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