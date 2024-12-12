İzmir'de Kadına Yönelik Şiddet Konulu '9. Turuncu Zirve' Gerçekleşti

İzmir'de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen '9. Turuncu Zirve', dikkat çekici konuşmalarla başladı. Program, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Platform Up Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Öğrenci Topluluğu tarafından, Prof. Dr. Ceyhan Aldemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, zirvenin açılışında cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmanın önemini vurguladı. Ahonsi, yaptığı konuşmada, "Küresel olarak her on dakikada bir kadın öldürülüyor. Bu korkunç insan hakları ihlalinin önüne geçmeliyiz" dedi.

Ahonsi ayrıca, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının yeni bir dünyaya erişmede önemli bir etken olacağına dikkat çekti ve herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

DEÜ Rektörü Yılmaz'dan Destek

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da Türk kültürü ve dininde kadına verilen önemi dile getirerek, üniversitede kadınlara yönelik yürütülan projeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Toplumun hamurunu yapan kadındır, annelerimizdir. Daha huzurlu bir yaşam sağlamak önceliğimizdir" şeklinde konuştu.

Gençler Zirvede Buluştu

Platform Up Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Öğrenci Topluluğu Başkanı Pınar Topçuoğlu ise zirvenin katılımcı sayısındaki artışa değinerek, "Bu yıl liselerden genç katılımcılarımızın isteğiyle zirveyi 12-13 Aralık tarihlerinde yüz yüze yapmak üzere planladık. Her geçen yıl daha fazla gence ulaşabiliyor olmak yarınlara olan inancımızı artırıyor" ifadelerini kullandı.

Zirve, DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaprak Gülcan, platformun kurucusu Meltem Kolday ve Işıkkent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Derin Gökmeral gibi isimlerin de katıldığı konuşmalarla devam etti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan bu zirve, yarın sona erecek.

İzmir'de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla "9. Turuncu Zirvesi" gerçekleştirildi. Etkinliğe, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi (sağ 3) ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

İzmir'de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla "9. Turuncu Zirvesi" gerçekleştirildi. Etkinliğe, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi (sağ 3) ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz (sağ 2) da katıldı.