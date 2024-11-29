İzmir'de Kamyon Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı

İzmir'de Kamyon Kazasında Can Kaybı Artıyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, yürekleri burktu. Patates yüklü bir kamyonun 6 araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kazaya karışan 03 AFU 332 plakalı kamyon, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu'ndaki Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüse çarptıktan sonra devrildi.

Hayatını Kaybedenler

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Arzu Derik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) yaşamlarını kaybetti. Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve çevresindeki hastanelere kaldırıldılar.

Trafik Durumu

Kaza sonrası, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Hayatını kaybedenlerin cesetleri de hastane morguna götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.