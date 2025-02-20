İzmir'de Kamyon Kazası: Yaralı Hayat Mücadelesini Kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kamyonun kasasından düşen Celal Yelken, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:34
İzmir'de Kamyon Kazası: Yaralı Hayat Mücadelesini Kaybetti

İzmir'de Kamyon Kazası Hayat Aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, bir kişinin yaşamına mal oldu. 9 Şubat tarihinde Küçükören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Celal Yelken (58), saman yüklü kamyonun kasasından dengesini kaybederek düştü.

Hızla sağlık ekiplerine haber verildi ve yaralı Yelken, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil tedavi sürecine alınan Yelken, daha sonra İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, 11 gün boyunca mücadelesini sürdürmesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Yelken'in cenazesi, Hamamköy Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bu olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı.

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