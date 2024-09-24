İzmir'de Kamyon Tamiri Sırasında Trajik Kaza

İzmir'deki Trajik Olay
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen bir kaza, iş güvenliği konusunda önemli tartışmalara yol açtı. Çamkule Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bir kamyonun damperinde yaşanan arıza sonucu, tamirci Cemal Kök hayatını kaybetti.
Kaza Nasıl Gerçekleşti?
06 FB 9701 plakalı kamyonunun damperi, tünel kazısı sırasında arızalanarak açık kalmıştı. Tamir için bölgeye giden Cemal Kök, damper kapanırken kamyon ile damper arasında sıkıştı. Olayın tam nedeni henüz belirlenemedi.
Sürücü İfadesine Çağrıldı
Olay sonrası kamyonun sürücüsü A.K, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza, iş güvenliği kurallarının ihlal edildiği yönündeki endişeleri artırdı.
İzmir'in Bornova ilçesinde tamir sırasında kapanan damperle kamyon arasında kalan tamirci hayatını yaşamını yitirdi.