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İzmir'de Kamyondan Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir kamyona yapılan operasyonda 1,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:19
İzmir'de Kamyondan Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

İzmir'de Kamyonda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonda, bir kamyonun kasasında 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kamyon Durduruldu ve Arama Yapıldı

Urla Yenice Otoyol Jandarma timleri, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki gişelerde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Yapılan detaylı aramada, çöplerin arasına gizlenmiş olan uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü N.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, kamyonunun kasasındaki çöplerin arasında 1,5 kilogram uyuşturucu madde...

İzmir'in Urla ilçesinde, kamyonunun kasasındaki çöplerin arasında 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, kamyonunun kasasındaki çöplerin arasında 1,5 kilogram uyuşturucu madde...

İzmir'in Urla ilçesinde, kamyonunun kasasındaki çöplerin arasında 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.

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