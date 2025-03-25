İzmir'de Kamyonun Çarptığı Yaya, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu 91 yaşındaki bir yaya hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:11
İzmir'de Kamyonun Çarptığı Yaya, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 91 yaşındaki bir yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait (İZSU) N.T. (38) idaresindeki 34 CTZ 983 plakalı kamyon, Şehit Özpolat Caddesi ile Karşıyaka Caddesi'nin kesişim noktasında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim'e çarptı.

Olayın ardından, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda, Yeşim'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü N.T., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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