İzmir'de kan donduran vahşet: Kedileri tek tek yakalayıp...

İzmir Karşıyaka'da yaşanan olayla beraber Latife Hanım Mahallesi'nde bulunan apartmanda bahçesinde kedi cesetlerini gören vatandaşlar şaşkınlığını saklamadı. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. (37) olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetlerde bulunuldu.



K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkartılırken savcılıkla beraber arama kararıyla beraber adres üzerinde arama başlatıldı. Polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırırken gözaltına alındı. Polis ekibi aracına bildirilen K.K'ye öfkeli vatandaşlar tarafından yumruklu saldırı gerçekleşti.





KEDİLERİ ÖLDÜRME NEDENİ

Kedileri neden öldürdünüz? sorusuna yanıt vermesi beklenen K.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar tarafından kediler ölü bulunurken delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan K.K.'nin, eşine şiddet uygulma durumuyla beraber uzaklaştırma kararı vererek soruşturma başlatıldı.





