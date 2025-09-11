İzmir'de Karşıyaka ve Konak'ta Çöp Krizi

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde sokaklarda biriken çöpler ve yayılan kötü koku, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, belediyelerden acil çözüm talep ediyor.

Mahalleliden tepkiler

Donanmacı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi sakini Yağmur Sena, bölgede çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini belirtti. Sena, "Çöp konteynerlerinin 2-3 katı büyüklüğündeki çöpler, rüzgarla denize uçuyor." dedi.

Murat Reis Mahallesi esnafı Deniz Yavuz ise çöp toplamada yaşanan gecikmelerin kötü kokuya yol açtığını vurguladı: "İzmir bunları hak etmiyor. Biz çevre temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da ödemiş olduğumuz verginin karşılığını versinler. İşlerini düzgün yapsınlar. İzmir güzel memleket, düzenli olarak çöplerin toplanmasını istiyoruz."

Sendika ve belediye açıklamaları

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçilerin "yaklaşık 6 aydır" düzenli maaş alamadığını, bu nedenle zaman zaman iş bırakma eylemleri yaptıklarını söyledi. Akdoğan, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. Bizler şube olarak 2 gün boyunca çöp toplamayı durdurduk ama bugün yeniden toplamaya başladık. Belediye bize verilen sözleri tutmadığı takdirde, eylemlerimiz sürecek. Karşıyaka halkı mağdur olmuştur ama bunun sorumlusu işçi değil, belediye yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Konak Belediyesi ise açıklamasında, Harmandalı Atık Depolama Alanı'nın kapatılması sonrası yaşanan aksaklıkların çöp toplamada gecikmelere yol açtığını, araçların aktarma istasyonlarında uzun süre beklemesinin saha çalışmalarını aksattığını

İdari süreç

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolama işleminin durdurulması yönündeki kararının iptali için Danıştay 4. Dairesine başvurmuştu. Danıştay 4. Dairesi, başvuruyu inceleyerek temmuz ayında aldığı kararla mahalle sakinlerini haklı bularak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin kararını onadı.

Vatandaşların talepleri ile belediye ve yargı süreçleri arasındaki gerilim sürerken, bölge halkı düzenli çöp toplama ve kötü kokuya kalıcı çözüm bekliyor.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken çöpler ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.