İzmir'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi AFAD tarafından Kurtarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kurtarıldı. Karakuyu Mahallesi'nde bulunan mermer ocağı bölgesinde bir keçinin mahsur kaldığına dair yapılan ihbarın ardından, bölgede hemen inceleme başlatıldı.

AFAD Ekiplerinin Başarılı Kurtarma Operasyonu

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kayalık alana halat yardımıyla inerek keçiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda, keçi başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ancak, yapılan kontrolde keçinin ayağında bir kırık olduğu belirlendi.

Bu duruma müdahale eden ekipler, mahsur kalan keçiyi sahibine teslim etti. Olay, bölgedeki hayvan sahipleri tarafından takdirle karşılandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.