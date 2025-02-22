İzmir'de Kaybolan Çoban İçin Arama Kurtarma Operasyonu

İzmir'de Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan 62 yaşındaki çoban Ümmet Altay için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Horzum Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün sabah saatlerinde kardeşiyle birlikte küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkan Altay, koyunların eksik olduğunu fark ettikten sonra bölgede aramaya başladı.

Ağabeyinin geri dönmemesi üzerine durumu ailesine bildiren Mehmet Altay, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ve AKUT ekipleri, kaybolan çobanın bulunması için hemen bölgedeki arama çalışmalarına yönlendirildi.

Ancak, bölgede etkili olan kar yağışı ve düşen görüş mesafesi nedeniyle arama çalışmaları geçici olarak durduruldu. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden devam edeceği bildirildi.