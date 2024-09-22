İzmir'de Kaza Sonucu Elde Silah Ateş Aldı, Ağabey Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silah Kazası: Ağabey Hayatını Kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde, 20 Eylül tarihinde elindeki silahın kaza sonucu ateş alması sonucunda ağabeyinin ölümüne neden olan genç, tutuklandı.
Olay, Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki S.T.Ç.'nin elindeki silah, ağabeyi 22 yaşındaki S.Ç. ve iki arkadaşının bulunduğu 16 ARJ 629 plakalı otomobil seyir halindeyken ateş aldı.
Sırtından yaralanan sürücü S.Ç., hemen Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından S.T.Ç. hastanede gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından, genç adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
S.T.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Silah kazara ateş aldı" dediği öğrenildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yavaşlayarak durduğu, araçtakilerin inip bir süre sonra tekrar araca bindiği görüldü.