DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

İzmir'de Kaza Sonucu Elde Silah Ateş Aldı, Ağabey Hayatını Kaybetti

Buca'da elindeki silah ateş alan genç tutuklandı, ağabeyi hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:27
İzmir'de Kaza Sonucu Elde Silah Ateş Aldı, Ağabey Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silah Kazası: Ağabey Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, 20 Eylül tarihinde elindeki silahın kaza sonucu ateş alması sonucunda ağabeyinin ölümüne neden olan genç, tutuklandı.

Olay, Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki S.T.Ç.'nin elindeki silah, ağabeyi 22 yaşındaki S.Ç. ve iki arkadaşının bulunduğu 16 ARJ 629 plakalı otomobil seyir halindeyken ateş aldı.

Sırtından yaralanan sürücü S.Ç., hemen Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından S.T.Ç. hastanede gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından, genç adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

S.T.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Silah kazara ateş aldı" dediği öğrenildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yavaşlayarak durduğu, araçtakilerin inip bir süre sonra tekrar araca bindiği görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
3
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü
6
Tekirdağ'da Yangın: Fabrikaya Müdahale Devam Ediyor
7
Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü