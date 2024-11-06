İzmir'de Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'de Fabrika Yangını

İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan bir kimya fabrikasında yangın çıkarak paniğe yol açtı. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklanıyor.

Olay Yerine Müdahale

Yangının ardından hızlıca bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerindeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri yangının daha fazla büyümesini önlemek için yoğun çaba harcıyor.Gelişmeler Bekleniyor

Yangının sebebi ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, durumla ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.