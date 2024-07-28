İzmir'de Kıyıya Vuran Caretta Caretta'nın Tedavisi Başladı

İzmir'de Caretta Caretta Tedavi Altına Alındı

İzmir'de gerçekleştirilen körfez temizliği esnasında kıyıya vuran bir caretta caretta, bitkin halde bulundu ve tedavi süreci başladı.

Deniz Koruma Ekiplerinin Müdahalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Deniz Koruma Şube Müdürü, ekiplerin Pasaport İskelesi yakınlarında yürüttüğü temizlik çalışmaları sırasında bulduğu deniz kaplumbağasını Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürdüğünü açıkladı.

Veteriner Hekimden Bilgi

Veteriner hekim Burak Şen, caretta carettanın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Bitkin halde buldukları kaplumbağada hem iç hem de dış parazitler tespit ettiklerini belirten Şen, "Serum uygulaması yapıyoruz. Kabuğunu nemlendirerek kurumasını engelliyoruz. Durumu ilk gününe kıyasla çok daha iyi, daha da iyileşeceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Rehabilitasyon Süreci

Caretta caretta, tedavi sürecinin ardından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.