Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Kıyıya Vuran Caretta Caretta'nın Tedavisi Başladı

İzmir'de temizlik çalışmaları sırasında bitkin halde bulunan caretta caretta, tedavi için hayvan polikliniğine götürüldü.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:02
İzmir'de Kıyıya Vuran Caretta Caretta'nın Tedavisi Başladı

İzmir'de Caretta Caretta Tedavi Altına Alındı

İzmir'de gerçekleştirilen körfez temizliği esnasında kıyıya vuran bir caretta caretta, bitkin halde bulundu ve tedavi süreci başladı.

Deniz Koruma Ekiplerinin Müdahalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Deniz Koruma Şube Müdürü, ekiplerin Pasaport İskelesi yakınlarında yürüttüğü temizlik çalışmaları sırasında bulduğu deniz kaplumbağasını Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürdüğünü açıkladı.

Veteriner Hekimden Bilgi

Veteriner hekim Burak Şen, caretta carettanın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Bitkin halde buldukları kaplumbağada hem iç hem de dış parazitler tespit ettiklerini belirten Şen, "Serum uygulaması yapıyoruz. Kabuğunu nemlendirerek kurumasını engelliyoruz. Durumu ilk gününe kıyasla çok daha iyi, daha da iyileşeceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Rehabilitasyon Süreci

Caretta caretta, tedavi sürecinin ardından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan...

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan...

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan...

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan...

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan...

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın, Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavisine başlandı. Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

İLGİLİ HABERLER

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!