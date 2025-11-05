İzmir'de Kızılay Personeli Yemek Dağıtırken Vuruldu

İzmir Konak'ta Kızılay Aşevi personeli Ahmet Cinoğlu, Basmane'de yemek dağıtırken iki el ateşle ayağından vuruldu; saldırgan kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Kızılay Aşevi personeli Ahmet Cinoğlu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde Basmane semtindeki Alim Şerif Onaran Sokak ile 960 Sokak kesişiminde, Basmane Camii arkasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Cinoğlu yemekleri dağıtırken iki kişi yanına gelerek yemek istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla Cinoğlu'na iki el ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Cinoğlu, her iki ayağından yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Yaralı Ahmet Cinoğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Doktorlar, Cinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Saldırgan olayın ardından kaçtı; polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın madde bağımlısı olduğu öğrenildi ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

