İzmir'de Kızılay Personeli Yemek Dağıtırken Vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde, Kızılay Aşevi personeli Ahmet Cinoğlu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde Basmane semtindeki Alim Şerif Onaran Sokak ile 960 Sokak kesişiminde, Basmane Camii arkasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Cinoğlu yemekleri dağıtırken iki kişi yanına gelerek yemek istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla Cinoğlu'na iki el ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Cinoğlu, her iki ayağından yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Yaralı Ahmet Cinoğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Doktorlar, Cinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Saldırgan olayın ardından kaçtı; polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın madde bağımlısı olduğu öğrenildi ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE, KIZILAY AŞEVİ PERSONELİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YEMEK DAĞITTIĞI SIRADA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI. AYAKLARINDAN VURULARAK YARALANAN PERSONEL, HASTANEYE KALDIRILIRKEN, SALDIRGAN POLİS EKİPLERİNCE KISA SÜREDE YAKALANDI.