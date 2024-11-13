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İzmir'de Kolilerde Uyuşturucu Bulundu: 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir Gaziemir'de yolda bulunan uyuşturucu kolileri üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:06
İzmir'de Kolilerde Uyuşturucu Bulundu: 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolda bulunan kolilerdeki uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 zanlı gözaltına alındı. Olay, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarla ortaya çıktı.

Uyuşturucu Kolileri İhbarı

İhbar sonrasında harekete geçen güvenlik güçleri, ilçenin merkezindeki yolda yer alan üç koliyi incelemeye aldı. Yapılan detaylı araştırma sonucunda 57 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri titizlikle incelendi. Polis ekipleri, kolilerin düştüğü aracı ve şüphelilerin kimliklerini belirlemeyi başardı.

Operasyon ve Gözaltılar

Yapılan tespitlerin ardından, sürücü A.K. (24) ve araçtaki B.O. (17), Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'ndeki ikametlerinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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