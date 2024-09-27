İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Kahvehaneye Girdi, 3 Yaralı

İzmir'de Kazada 3 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Damlacık Mahallesi'nde, H.A. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil, sürpriz bir şekilde meydandaki bir kahvehaneye daldı.

Olay Anı ve Yaralılar

Olay, sürücünün aracını kontrol edememesi sonucu gerçekleşti. İlk bilgilere göre, otomobilin içinde bulunan İ.A. isimli çocuğun yanı sıra, kahvehanede oturan R.A. da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hızla Müdahale Edildi

Kazanın ardından hemen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Bu talihsiz olay, bölgedeki güvenliği ve trafik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.