İzmir'de Kooperatif Mağdurlarından Cezaevi Önünde "Kırmızı Halı" Eylemi

İzmir kooperatif mağdurları, projelerin gecikmesi nedeniyle evlerine kavuşamayan hak sahipleri adına Buca Ceza İnfaz Kurumu önüne kırmızı halı serdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:09
Buca Ceza İnfaz Kurumu önünde tepkisini gösterdiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan konut projelerinin ilerlememesi sonucu evlerine kavuşamayan hak sahipleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 25 Ağustos tarihli açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Buca Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı ve symbolik olarak kırmızı halı serdi.

Kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu cezaevi önünde bir araya gelen grup, "Belediyeye güvendik, mağdur olduk" ve "Mağdurlar burada, hırsızlar nerede?" yazılı pankartlar taşıdı.

İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Üyeleri adına konuşan S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, cezaevi önüne serdikleri kırmızı halının mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için serildiğini söyledi.

Alpyavuz, tarih boyunca "kırmızı halı"nın seçilmişlerin ve güçlülerin ayrıcalığını simgelediğini belirterek, "Bugün İzmir'de görüyoruz ki, seçilmişler için kırmızı halılar seriliyor, ziyaretler düzenleniyor ve kameralar karşısında destek mesajları veriliyor. Ya biz, kooperatif mağdurları? Hayatlarının birikimlerini kaybeden, evsiz kalmış, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaş ne olacak? Bizlere kırmızı halı yok, ziyaret yok, dayanışma yok." ifadelerini kullandı.

Alpyavuz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamalara tepki göstererek, yönetimleri değişen kooperatiflerin eski yöneticileri hakkında açılan dosyaların dikkate alınıp alınmadığını sordu ve mağdurların taleplerinin göz ardı edildiğini öne sürdü.

Alpyavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler, hakkını arayan kooperatif mağdurları olarak, kırmızı halının üstünde yürüyen değil, halının altında ezilenleriz. Bugün kırmızı halıyı onların cezaevi kapısına seriyoruz. Bu halının üzerinde yürüyen herkes bilsin. Biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Biz bu adaletsizliğinizi unutmayacağız. Biz bu mağduriyeti affetmeyeceğiz."

Konuşmanın ardından grup, beraberlerinde getirdikleri kırmızı halıyı cezaevi kapısının önüne serdi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "kooperatifçiliğin bir suç olmadığını" ve inşaat maliyetlerindeki "on katlık artış"ın İzmir'deki kooperatiflerin ilerlemesini yavaşlattığını savunmuştu.

