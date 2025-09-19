İzmir'de 'Kooperatif' Yolsuzluk Davası Başladı: Tunç Soyer ve 65 Sanık Hakim Karşısında

İzmir'de 'Kooperatif' Yolsuzluk Davası Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan "kooperatif" davası, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Dava kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 11'i tutuklu olmak üzere 65 sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşma, güvenlik ve katılım

Duruşma, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapıldı. Tutuklu sanıkların bulunduğu salona giriş öncesi kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı; izleyiciler iki ayrı aramadan geçirildi ve cep telefonu ile bilgisayarlarla salona girişine izin verilmedi.

Tutuksuz sanıkların bazıları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başladı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de izliyor.

Mağdurların tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan konut projelerinin ilerlememesi nedeniyle mağdur olan kooperatif üyeleri de Aliağa Kampüsü'nde toplandı. Mağdurlar, bir hafriyat kamyonunun üzerine astıkları pankartta şunları yazdı: "Kooperatif üyelerinden kamyon kamyon para gitti, evler haya oldu! Garantör İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu nasıl garantörlük?"

Soruşturmanın geçmişi ve iddianameler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma; Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi raporlarına dayanarak yürütüldü. Başsavcılık, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlangıçta 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler arasında 22 kişi İZBETON AŞ'de, farklı kooperatiflerde görevli olmak üzere çok sayıda kişi yer aldı; diğer 122 şüpheli ise belediye personeli ve inşaat, yapı, elektrik gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirket sahipleri ve çalışanları olarak belirtildi. Daha önce Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 60'ı tutuklanmış, 58 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmiş; 20 şüpheli emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

İlk iddianamede, "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı"na ilişkin olarak 56 şüpheliye 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi ve bu iddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İkinci iddianamede ise "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri" kapsamındaki yolsuzluk iddialarıyla 44 şüpheliye 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilip İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Üçüncü iddianamede, "kooperatif" işleriyle ilgili olarak 65 şüpheli hakkında; iştirak ve zincirleme şekilde "kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve kooperatif yöneticilerinin faaliyetlerine ilişkin nitelikli dolandırıcılık ile teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış ve iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Bugünkü duruşma, iddianamenin okunmasının ardından ilerleyen oturumlarda tanık ve delil incelemeleri ile sürecek.

