İzmir'de Körfez ve Çöp Krizi: AK Parti'den CHP'ye Sert Tepki

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: İzmir'de körfez ve çöp sorunu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün körfez temizliği ve çöp konusundaki açıklamalarına sert yanıt verdi. Saygılı, İzmir'deki çevre sorunlarının sorumlusunun uzun yıllardır kenti yöneten CHP olduğunu savundu.

Saygılı: 'Sorumluluk CHP yönetiminde'

Saygılı, CHP'nin 26 yıldır yönetimde olduğunu hatırlatarak, 'Körfez'i kirletenin de temizlemeyenin de İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu herkes biliyor' ifadelerini kullandı. Saygılı ayrıca, 'Bu tablonun sorumlusu CHP'nin çürümüş, beceriksiz yönetim anlayışıdır' diyerek eleştirisini sürdürdü.

CHP'li yöneticilerin sıkça tekrarladığı 'engelleniyoruz' söylemine de tepki gösteren Saygılı, 'Kameralar önünde milletin dinlemekten bıktığı "engelleniyoruz" türküsünü söylemekten vazgeçin' dedi ve İzmirlilerin esere, projeye ve samimiyete hasret kaldığını belirtti.

İzmir'deki iddiaları somutlaştıran Saygılı, 'Körfez hala kirli, vaatler hala havada' diyerek, Büyük Kanal Projesi'ndeki hatalar, ayrıştırılmayan yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ile çalışmayan arıtma tesislerini örnek gösterdi.

CHP'li Çağatay Güç'ün teknik geçmişine atıfta bulunan Saygılı, 'Sayın Başkan'a küçük bir tavsiye: Önce 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu bir okusun' ifadesini kullanarak hangi hizmetin kimin sorumluluğunda olduğunun öğrenilmesini önerdi.

Çöp tartışması: Harmandalı ve Yamanlar gündemde

Saygılı, İzmir'in çöp sorununa dair eleştirilerde bulunarak, Yamanlar konusunda 2016'dan bu yana yol alınamadığını belirtti ve 'İzmir'in sokaklarını çöpe mahkum ettiniz' dedi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin henüz bir rapor sunmadığını vurguladı ve 'Çöp işi belediyenin işidir, bakanlığın çöp topladığı nerede görülmüştür?' diye sordu.

Oktay Özdemir: 'CHP belediyeciliği Çiğli'yi çöpe mahkum etti'

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir de Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi konusunda sert eleştiriler yöneltti. Özdemir, tesisin 1992'de 15 yıllık ömürle kurulduğunu, 2007'de kapanması gerektiğini ancak CHP yönetiminin 18 yıldır çözüm üretmediğini söyledi.

Özdemir, Yamanlar'da yeni bir çöp depolama alanı için Aziz Kocaoğlu döneminde adımlar atıldığını ancak ilerleme kaydedilmediğini, DSİ raporunun onaylanmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini, ÇED davasının kazanıldığını fakat kamulaştırma yapılmadığını ifade etti.

Harmandalı tesisinin Danıştay kararı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçici olarak açık tutulduğunu belirten Özdemir, 'Bakanlık iyi niyetle geçici izin verdi ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bu iyi niyeti suistimal etti' dedi ve bakanlığın ikinci kez geçici onay vermek zorunda kaldığını öne sürdü.

Özdemir ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız arasındaki gerilime işaret ederek, iki başkanın çekişmeyi bırakıp yeni bir çöp tesisi için çalışması gerektiğini vurguladı: 'İzmir'in çöp sorunu artık ötelenemez, bahanelerle ertelenemez bir hal almıştır.'

Tarafların karşılıklı suçlamalarıyla devam eden tartışmada, AK Parti temsilcileri çözüm çağrısı yaparken CHP yönetimi hedef gösteriliyor. İzmir'deki körfez ve atık yönetimi sorunları siyasi gerilim merkezinde kalmaya devam ediyor.

