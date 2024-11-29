İzmir'de Korkunç Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

İzmir Çeşme'deki Silahlı Çatışma Bilançosu

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede başlayan tartışma sonrasında gerçekleşti.

Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavga

İki grup arasında kız meselesi yüzünden yaşanan tartışma, kafenin ardından Çakabey mevkiindeki ormanlık alanda bir araya gelinmesiyle büyüyerek kavgaya dönüştü. B.B. (21) isimli şahıs, karşı gruba ateş ederek olay yerinden motorla kaçtı.

Olayın Sonrası ve Yaralılar

İhbar üzerine >jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, tabancayla vurulan Azat Demir (22), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olan A.M. (22) ise hastaneye kaldırıldı.

Yakalanan Şüpheliler ve Gözaltılar

Olayın ardından kaçan B.B, yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, olay anında yanında bulunan O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) de gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam etmekte.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.