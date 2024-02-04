İzmir'de korkutan deprem

İzmir'den son dakika haberi... Seferihisar ilçesinin merkez üssü olduğu 3.8 büyüklüğündeki deprem, saat 09.27'de AFAD tarafından duyuruldu.

İzmir'de Seferihisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'ın son dakika verdiği bilgiye göre, depremin 10.01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



