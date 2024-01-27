İzmir'de korkutan deprem: AFAD depremin şiddetini 5,1 olarak açıkladı

Saat 08.19 sularında İzmir Menderes ilçesinde 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü İzmir olan depremin derinliği ise 8.5 km olarak kaydedildi.

İzmir Valiliğinden alınan bilgilere göre anlık olarak depremden etkilenen olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla da şu an için olumsuz bir duruma dair bilgi olmadığını ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.



