İzmir'de kozmetik ürün deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoda sebebi bilinmeyen bir yangın başladı.

Yangın kısa sürede büyüyerek patlamalara neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında bir işçi öldü, üç işçi de yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye götürüldü. Depoda soğutma çalışmaları sürüyor.