İzmir'de kozmetik ürün deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Çiğli'de bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir işçi hayatını kaybederken, üç işçi de yaralandı. Alevler bir saatte kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor

İzmir'de kozmetik ürün deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti
Yayın Tarihi:

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoda sebebi bilinmeyen bir yangın başladı. 

Yangın kısa sürede büyüyerek patlamalara neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında bir işçi öldü, üç işçi de yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye götürüldü. Depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Öne Çıkanlar
2000 TL'si olan ev sahibi olacak! TOKİ o illerdeki vatandaşlara bayram ettirecek 2000 TL'si olan ev sahibi olacak! TOKİ o illerdeki vatandaşlara bayram ettirecek
O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek
Bitcoin'de 200 bin dolar sinyali verildi! Bitcoin'in uçuşu o gelişmeye bağlandı Bitcoin'de 200 bin dolar sinyali verildi! Bitcoin'in uçuşu o gelişmeye bağlandı
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Rıdvan Güleç oldu Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Rıdvan Güleç oldu