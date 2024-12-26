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İzmir'de Kumar Baskınında 128 Kişiye Büyük Ceza

Bornova'da kumar oynarken yakalanan 128 kişiye toplam 822 bin 400 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:25
İzmir'de Kumar Baskınında 128 Kişiye Büyük Ceza

İzmir'de Kumar Baskını: 128 Kişiye Cezalar Yağdı

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleşen kumar baskını sonucunda, 128 kişiye toplamda 822 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. İşletmelerde kumar oynatıldığına dair bilgi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Naldöken mahallelerinde baskın düzenledi.

Suçüstü Yakalananlar ve Cezalar

Baskın sonucunda suçüstü yakalanan 128 kişi, yapılan denetimlerde idari para cezasına çarptırıldı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, kumar oynatılan iş yerleri mühürlendi. İşletme sahipleri, T.Y. ve E.G., "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Aranan Şahıs Gözaltında

Ayrıca, kumar oynarken yakalanan ve birden fazla 'dolandırıcılık' suçundan arandığı belirlenen H.G. isimli şahıs gözaltına alındı. İlgili işlemlerin devam ettiği bu olay, bölgedeki diğer kumar faaliyetlerini de gündeme getirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 128 kişiye, toplam 822 bin 400 lira idari para...

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 128 kişiye, toplam 822 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

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