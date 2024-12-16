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İzmir'de Kundaklama İddiası: Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı iddia edilen otomobil, iki motosikleti kül etti. Olay polisin incelemesine tabi tutuldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 08:41
İzmir'de Kundaklama İddiası: Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Şok Edici Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta park halindeki C.K'ye ait 35 EE 023 plakalı otomobil, kundaklandığı öne sürülerek yangın çıkmasına neden oldu. Bu yangın sonucunda, park halindeki 35 BZK 143 ve 35 BTU 314 plakalı iki motosiklet de kullanılamaz hale geldi.

Olayın Gelişimi

Olay yerini gören vatandaşların ihbarı üzerine hızlıca olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale etti ve yangın kısa süre içinde söndürüldü. Ancak, yangının etkisiyle araçlar tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangının kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklama sonucu çıktığı iddia ediliyor. Olayın detaylarını belirlemek için polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin, bu tür kundaklama olaylarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alacağı belirtiliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet yandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet yandı.

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