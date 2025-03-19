İzmir'de Kuvvetli Rüzgar Duvar Yıktı: Otomobilde Hasar

İzmir'in Menderes ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor. Cüneytbey Mahallesi Saha Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatı katında yer alan duvar, rüzgarın şiddetiyle yıkıldı. Yıkılan duvar, apartmanın yanında park halinde bulunan bir otomobile moloz düşürerek hasara yol açtı.

Olayla ilgili alınan ihbarda, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemen olay yerine intikal ederek gerekli önlemleri aldı. Yıkılan duvarın altında kalan molozlar yüzünden otomobilin durumu incelenirken, bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Olay sonrası polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için dikkatli davrandı. İzmir'deki kuvvetli rüzgarın yarattığı bu tür olayların önüne geçebilmek için yetkililerden uyarılar sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatı katındaki duvarın yıkılması sonucu otomobilde hasar oluştu. Olayın ardından bina tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatı katındaki duvarın yıkılması sonucu otomobilde hasar oluştu. Olayın ardından bina tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.