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İzmir'de Kuvvetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'deki kuvvetli sağanak, iş yerlerine su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:21
İzmir'de Kuvvetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de Kuvvetli Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde önemli sorunlara yol açtı. Zor hava koşulları nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Akşam saatlerinde hızlanan sağanak, Konak ilçesindeki İkiçeşmelik semtinde yolların su birikintisiyle kaplanmasına sebep oldu. Üçyol yönünden akan su, bazı iş yerlerini bastığı gözlemlendi.

Görülmeye değer bir manzarada, esnafın su baskınına karşı önlem almaya çalıştığı ve sağanağa sokakta yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı bildirildi. Su birikintisi nedeniyle yaşanan sıkıntılar sonucu bazı yollarda trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Ayrıca, Yeşildere yolunda bir otomobilin su birikintisi ile kaplandığı gözlemlendi. Bu durum, İzmir'deki sağanağın ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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