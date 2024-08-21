İzmir'de Kuyu-19 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de Kuyu-19 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile İzmir’de düzenlenen Kuyu-19 operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyonda 15 kişinin, organize suç örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Suç Örgütüne Ağır Darbe

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Suçta kibirlenenler ve halkın huzurunu kaçıranlar, yakında kazdıkları kuyulara düşecekler," diyerek, organize suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele verileceğinin altını çizdi. Operasyonun, suç örgütünün elebaşı olarak yurt dışında firari olan Adnan Üstün’e yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri belirlendi. Ayrıca operasyonda ruhsatsız tabancaların da ele geçirildiği ifade edildi.