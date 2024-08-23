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İzmir'de Kuyu-19 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı, 7'si Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen Kuyu-19 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Operasyonun detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:22
İzmir'de Kuyu-19 Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı, 7'si Tutuklandı

İzmir'de 15 Şüpheli Yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen Kuyu-19 operasyonu, organize suç örgütüne yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi. Bu operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt Elebaşı ile İlgili Gelişmeler

Operasyon kapsamında yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı Adnan Üstün'ün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonun Ardındaki Sebepler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ağustos tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Yapılan incelemeler sonucunda, organize suç örgütü üyelerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi ağır suçlar işledikleri tespit edilmiş olup, operasyonda ruhsatsız tabancaların ele geçirildiği de bilgisi verilmiştir.

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