İzmir'de Kuyumcu Kaçtı, Müşteriler Şikayetçi Oldu

İzmir'de Kuyumcu Kayıplara Karıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kuyumcu, müşterilerinden ve diğer kuyumculardan topladığı altınlarla kayıplara karıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Kuyumcu Dükkanı Boş Bulundu

41 yaşındaki İ.K., yaklaşık 10 yıldır Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında işlettiği kuyumcu dükkanını, kapalı ve boş olarak bıraktı. Dükkanından haber alamayan 7 müşteri, değerli eşyalarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Müşterilerin İfadeleri ve Şikayetleri

Müşteriler, altınlarını ve diğer ziynet eşyalarını İ.K.'ye tamir veya yatırım amacıyla verdiklerini belirtti. Dükkanın boş olduğunu gördüklerinde, kendisine ulaşamayınca şikayette bulundular. 66 yaşındaki Bahri Uzlu, kuyumcuya 80 bin lira vererek bilezik siparişi verdiğini ifade etti.

Uzlu, “12 Ekim'de kuyumcuya gelerek 27 gramlık 2 tane bilezik siparişi verdim. Bilezik yapacaktı fakat sürekli erteledi. 80 bin lira verdim, biz de zor durumdayız.” dedi.

Polis Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

İ.K.'nin çevredeki kuyumculardan borç altın aldığına dair iddialar da öne sürüldü. Polis ekipleri İ.K.'nin yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kuyumcunun müşterilerinden ve çevredeki kuyumculardan topladığı altınlarla kayıplara karıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.