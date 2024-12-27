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İzmir'de Lise Öğrencisi Öldü, Okul Servisi Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'de yaşanan kazada bir lise öğrencisi hayatını kaybederken, okul servisi sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:14
İzmir'de Lise Öğrencisi Öldü, Okul Servisi Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'de Trajik Kaza: Okul Servisi Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucu bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirmesi, kentte büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kaza Detayları

Olay, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde dün gerçekleşti. Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı. Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi maalesef yaşamını yitirdi.

Yaralı bir öğrencinin hastaneye kaldırıldığı olayın ardından, servis midibüsünün sürücüsü V.D. gözaltına alındı. Tır sürücüsü M.B. de emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücülerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, V.D. adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, olayın detayları merakla bekleniyor. Yağmur Özçelebi'nin vefatı, ailesi ve arkadaşları tarafından derin bir acıyla karşılandı.

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