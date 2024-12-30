İzmir'de Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti, Okul Müdürü Açığa Alındı

İzmir'de Trafik Kazası Sonrası Okul Müdürü Açığa Alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, 26 Aralık tarihinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, servis midibüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetti. Kazanın ardından, ilgili okulun müdürü açığa alındı.

İdari Soruşturma Başlatıldı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kazayla ilgili idari bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün görevden alındığı bildirildi.

Kaza Detayları

Olay, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde gerçekleşti. Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarparak büyük bir kaza meydana getirdi. Kazada, yaşamını yitiren öğrenci Yağmur Özçelebi'nin yanı sıra bir öğrenci de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yasal Süreçler Başlatıldı

Kaza sonrası okul servis sürücüsü V.D. tutuklanırken, tır sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, aileler ve öğrenciler arasında derin bir üzüntü yarattı.