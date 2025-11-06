İzmir'de mandalı protesto: Okul sahibinden 'Eski Çamlı' tepkisi

Güzelbahçe'de bir okul sahibi, CİMER’e yapılan mandalar şikayetine karşı mandalara 'Eski Çamlı Köyü sakinleri' yazılı kıyafet giydirerek dikkat çeken bir protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:04
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir özel okulun mandaları, mahalle sakinlerinin şikayetine yol açtı. Şikayetlerin ardından okul sahibi, mandalarla dikkat çekici bir tepki gösterdi.

Olayın detayları

Güzelbahçe'nin Eski Çamlı Mahallesi yakınlarında bulunan özel eğitim kurumuna ait mandalar, zaman zaman okul çevresinde ve mahalle sokaklarında gezdi. Bu durum, çevrede yaşayan bazı vatandaşların rahatsızlığına neden oldu ve şikayetler CİMER'e iletildi.

Okul sahibinin tepki yöntemi

Şikayetlerin ardından okul sahibi, mandalara özel kıyafetler diktirerek tepki verdi. Kıyafetlerin üzerine Eski Çamlı Köyü sakinleri ve Siz yokken biz vardık ifadeleri yazdırıldı.

Daha sonra mandalar yeniden okul çevresine salındı; bu eylem, mahallede ve sosyal medyada dikkat çekti.

