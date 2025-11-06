İzmir'de mandalı protesto: Okul sahibinden 'Eski Çamlı' tepkisi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir özel okulun mandaları, mahalle sakinlerinin şikayetine yol açtı. Şikayetlerin ardından okul sahibi, mandalarla dikkat çekici bir tepki gösterdi.

Olayın detayları

Güzelbahçe'nin Eski Çamlı Mahallesi yakınlarında bulunan özel eğitim kurumuna ait mandalar, zaman zaman okul çevresinde ve mahalle sokaklarında gezdi. Bu durum, çevrede yaşayan bazı vatandaşların rahatsızlığına neden oldu ve şikayetler CİMER'e iletildi.

Okul sahibinin tepki yöntemi

Şikayetlerin ardından okul sahibi, mandalara özel kıyafetler diktirerek tepki verdi. Kıyafetlerin üzerine Eski Çamlı Köyü sakinleri ve Siz yokken biz vardık ifadeleri yazdırıldı.

Daha sonra mandalar yeniden okul çevresine salındı; bu eylem, mahallede ve sosyal medyada dikkat çekti.

